У Луцьку обмежили водопостачання: графік

В обласному центрі Волині озвучили графік водопостачання на найближчу добу.

З метою стабілізації у Луцьку водопостачання та поповнення мінімальних запасів води, заплановано наступний регламент подачі води 25 листопада 2022 року.

Про це інформує «Луцькводонал» у повідомленні у Facebook.

Дубнівська помпова станція (правобережжя річки Стир) - зупинка до 6.00 години ранку.

Гнідавська помпова станція (район ЛПЗ, Львівська)- зупинка до 6.00 години ранку.

Омелянівська помпова станція (напрямок Володимира), робота в штатному режимі за наявності напруги.

«Просимо раціонально використовувати воду через недостатній тиск! Надмірне витрачання води може зашкодити водопостачанню у ваших сусідів!», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що під час "зневоднення" Києва люди набирали воду зі стічних труб багатоповерхівок. Кияни не розгубилися і придумали, де взяти воду для технічних потреб.

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