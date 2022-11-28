Звільнення Криму: військовий експерт озвучив сценарій та можливі терміни

Збройні сили України можуть відрізати Росії всі підступи до Криму, за винятком Кримського мосту. Це зробить деокупацію півострова реальним завданням для ЗСУ.

Таку думку висловив військовий експерт Юрій Федоров у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

"Якщо війська ЗСУ підходять до підступів до Криму, до Перекопського перешийка тощо, всі наземні комунікації, крім Кримського мосту, опиняються перерізаними. Вийти на Крим без перерізання комунікацій, якими йде постачання значних частин російських військ на півдні України в цілому та в Криму зокрема, неможливо. Отже, вони будуть перерізані", — вважає експерт.

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Як зазначив Федоров, вже сьогодні на Херсонщині з правого берега Дніпра можна обстрілювати значну частину логістичних центрів та хабів, що знаходяться на лівому березі.

"Ураження може бути аж до Армянська — це практично на перешийку. Якщо вдасться пройти на лівий берег або через Кінбурнську косу, або якимось іншим чином, або рухаючись із Запорізької області через Мелітополь, то вся північна частина Криму буде в зоні ураження артилерії ЗСУ. При тому, що єдина комунікація — це Кримський міст, його пропускна спроможність обмежена, а сам він досить вразливий. Тоді виникає питання — а чим власне воюватимуть російські війська там", — наголосив він.

За словами експерта, якщо комунікації будуть перерізані, "значить, потрібен жест доброї волі, потрібно йти".

"А піти з Криму ще складніше. Під час Другої світової війни начальство із Севастополя втекло на підводних човнах, а близько 100 тисяч людей, рядових та офіцерів радянської армії, були кинуті та потрапили в полон. Тепер не знаю, як вони тікатимуть — може бути, цей міст стане в нагоді РФ, щоб евакуювати якнайшвидше", — заявив Федоров.

Експерт також нагадав про оптимістичні прогнози щодо деокупації півострова, де називалися терміни у кілька місяців:

"Генерал Бен Годжес — навчена військовим досвідом людина. Він не випадково розповідав про можливість звільнення Криму вже десь у найближчі місяці ... Президент Зеленський досить оптимістично каже, що якщо не вдасться звільнити Крим політичним шляхом, у процесі врегулювання конфлікту російські війська йдуть з Криму, значить, будемо звільняти військовим шляхом. Думаю, що Володимир Олександрович як президент просто так словами не кидається. Значить, такого роду перспективи стають цілком реальними".

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України після деокупації Херсона роблять сміливі прогнози щодо звільнення Криму. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов не виключив, що ЗСУ можуть зайти до Криму до кінця грудня, а вся війна з Росією може завершитися до весни.

Згодом Міноборони в своєму Twitter повідомило, що взимку не варто чекати на паузу в бойових діях, і зробило ще один натяк щодо Криму.

"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, найімовірніше, ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму", – йдеться в повідомленні.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що українська артилерія після виходу на узбережжя Дніпра на Херсонщині отримала змогу контролювати територію біля Криму.

Своєю чергою, окупанти біля адміністративного кордону з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ. Окопи росіян біля пункту пропуску "Чонгар" і в районі Армянська потрапили на супутникові знімки.

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