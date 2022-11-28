Португалія – Уругвай: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Роналду і Ко спробують закріпити свій успіх на старті Мундіалю в поєдинку проти однієї з найсильніших збірних Південної Америки.

У понеділок, 28 листопада, в матчі 2-го туру групи H чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії протистоятиме Уругваю.

Поєдинок відбудеться на найбільшій арені планетарної першості в Катарі – стадіоні "Лусаїл Айконік" у Лусаїлі, який вміщує 80 тисяч глядачів. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

В іншому матчі цього квартету збірна Гани зустрінеться з Південною Корею. Цей поєдинок буде зіграний також 28 листопада, але о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, в першому турі ЧС-2022 збірна Португалії не без проблем перемогла Гану (3:2), а Уругвай та Південна Корея не визначили сильнішого (0:0).

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Де дивитися матч Португалія – Уругвай

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Португалія – Уругвай

Аналітики букмекерських контор більше схиляються до того, що перемогу в цьому поєдинку здобудуть португальці. На успіх Кріштіану Роналду і Ко вони пропонують поставити з коефіцієнтом 2,05. Нічия – 3,30. Тріумф уругвайців оцінюється в 4,25.

У матчах заключного туру групи H, які відбудуться 2 грудня, Португалія зіграє з Південною Корею, а Уругвай битиметься з Ганою.

До плейоф (1/8 фіналу) з групи вийдуть дві найкращі команди.

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