Бразилія – Швейцарія: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Після вдалого старту на турнірі "селесао" і "хрестоносці" позмагаються за лідерство у квартеті.

У понеділок, 28 листопада, в матчі 2-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії зіграє зі Швейцарією.

Поєдинок прийматиме стадіон 974 у Досі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

В іншому матчі 2-го туру цього квартету сильнішого визначатимуть Камерун і Сербія. Свій поєдинок вони також проведуть 28 листопада, але раніше – о 12:00 за київським часом.

Зазначимо, що в першому турі Бразилія здобула перемогу над Сербією (2:0), а Швейцарія мінімально перемогла Камерун (1:0).

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Де дивитися матч Бразилія – Швейцарія

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

Також буде доступна пряма радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.

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Прогнози букмекерів на матч Бразилія – Швейцарія

Очевидним фаворитом майбутнього поєдинку букмекери вважають Бразилію. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,50. Нічия – 4,45. Тріумф швейцарців оцінюється в 7,50.

У матчах заключного туру групи G, які відбудуться 2 грудня, Бразилія зіграє з Камеруном, а Швейцарія битиметься із Сербією.

До плейоф (1/8 фіналу) з групи вийдуть дві найкращі команди.

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