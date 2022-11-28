ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі – ISW

Рівневі лінії оборони РФ у цьому регіоні свідчать про те, що окупанти сприймають як серйозну загрозу наступ ЗСУ на Кінбурнську косу.

ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі, що дозволить їм продовжити контрнаступ на Херсонському напрямку.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), про це свідчить те, що наразі російські війська зміцнюють свої позиції на сході Херсонської області проти можливого майбутнього контрнаступу України та серйозно сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро.

"Супутникові знімки показують, що російські війська віддають перевагу копанню окопів і зведенню протитанкової оборони вздовж ліній, які з'єднують російські сили на східному (лівому) березі Дніпра з південно-східними тиловими районами в Херсонській області та Криму, а також зі східним тилом. Російські війська також потужно укріпили смугу землі завширшки 3 км, що відокремлює Кінбурнську косу від материкової частини Херсонської області та вздовж пляжів безпосередньо на південь і схід від смуги", - зазначають в ISW.

Більше того там наголошують, що укріплення армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ почнуть контрнаступ на неї.

"Найбільш ймовірно, росіяни очікують, що українці звільнять Кінбурнську косу та мають намір перешкодити їм просунутися до материкової частини Херсонської області й захищатися на території, що безпосередньо оточує з'єднання Коси з материковою частиною області", - припускають аналітики ISW.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Херсон від російських військ 11 листопада під час успішного контрнаступу.

Експерти зазначають, що для Збройних сил України важливо розвинути успіх і не дати армії РФ перепочити, тому вони можуть перейти до активних дій вже найближчим часом. Своєю чергою, окупанти перегруповують війська, які залишили Херсон, щоб посилити інші напрямки.

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