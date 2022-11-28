ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе – ISW

Уровневые линии обороны РФ в этом регионе свидетельствуют о том, что оккупанты воспринимают как серьезную угрозу наступление ВСУ на Кинбурнскую косу.

ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе, что позволит им продолжить контрнаступление на Херсонском направлении.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), об этом свидетельствует то, что российские войска укрепляют свои позиции на востоке Херсонской области против возможного будущего контрнаступления Украины и серьезно воспринимают перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр.

"Спутниковые снимки показывают, что российские войска предпочитают копать окопы и возведение противотанковой обороны вдоль линий, соединяющих российские силы на восточном (левом) берегу Днепра с юго-восточными тыловыми районами в Херсонской области и Крыму, а также с восточным. Российские войска также мощно укрепили полосу земли в ширину 3 км, что отделяет Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области и вдоль пляжей непосредственно к югу и востоку от полосы", — отмечают в ISW.

Более того, там подчеркивают, что укрепления армии РФ на Кинбурнской косе и вокруг нее указывает на то, что захватчики не планируют удерживать позиции на самой Косе, если ВСУ начнут контрнаступление на нее.

"Вероятнее всего, россияне ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться на территории, непосредственно окружающей соединение Косы с материковой частью области", — предполагают аналитики ISW.

Напомним, что ВСУ освободили Херсон от российских войск 11 ноября во время успешного контрнаступления.

Эксперты отмечают, что для Вооруженных сил Украины важно развить успех и не дать армии РФ отдохнуть, поэтому они могут перейти к активным действиям в ближайшее время. В свою очередь, оккупанты перегруппируют войска, которые покинули Херсон, чтобы усилить другие направления.

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