В США произошла стрельба: погиб ребенок

В США между молодыми людьми возник спор, закончившийся трагедией.
В США возле торгового центра в Атланте (штат Джорджия) подростки устроили стрельбу.
Об этом сообщает The Atlanta Journal Constitution.
Как рассказали в полиции, стрельбу устроили молодые люди, которых вывели с вокзала за ненадлежащее поведение и нарушение комендантского часа, и они пошли в торговый центр. Между ними возник спор, переросший в стрельбу.
12-летний парень погиб на месте, пятеро других пострадавших доставили в местные больницы.
Представитель департамента полиции Атланты Офицер Энтони Грант отметил, что правоохранители выясняют, откуда у детей оружие.
Напомним, в штате Колорадо в ночном клубе произошла стрельба: 5 человек погибли, еще 18 получили ранения.
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