В США произошла стрельба: погиб ребенок

В США возле торгового центра в Атланте (штат Джорджия) подростки устроили стрельбу.

Об этом сообщает The Atlanta Journal Constitution.

Как рассказали в полиции, стрельбу устроили молодые люди, которых вывели с вокзала за ненадлежащее поведение и нарушение комендантского часа, и они пошли в торговый центр. Между ними возник спор, переросший в стрельбу.

12-летний парень погиб на месте, пятеро других пострадавших доставили в местные больницы.

Представитель департамента полиции Атланты Офицер Энтони Грант отметил, что правоохранители выясняют, откуда у детей оружие.

Напомним, в штате Колорадо в ночном клубе произошла стрельба: 5 человек погибли, еще 18 получили ранения.

Стрельба в торговом центре – в Копенгагене 22-летний парень убил 3 человека