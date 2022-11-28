У США сталася стрілянина: загинула дитина

У США між молодими людьми виникла суперечка, яка закінчилася трагедією.
У США біля торговельного центру в Атланті (штат Джорджія) підлітки влаштували стрілянину.
Про це повідомляє The Atlanta Journal Constitution.
Як розповіли, стрілянину влаштували молоді люди, яких перед цим вивели з вокзалу за неналежну поведінку та порушення комендантської години, і вони пішли до торговельного центру. Між ними виникла суперечка, яка переросла в стрілянину.
12-річний хлопець загинув на місці, п'ятеро інших постраждалих доправили до місцевих лікарень.
Представник департаменту поліції Атланти Офіцер Ентоні Грант зазначив, що наразі правоохоронці з’ясовують, звідки у дітей зброя.
Нагадаємо, у штаті Колорадо у нічному клубі сталася стрілянина: 5 людей загинули, ще 18 отримали поранення.
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