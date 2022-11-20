Стрілянина у США: у нічному клубі вбили п’ятеро людей

У США чоловік відкрив стрілянину у нічному клубі з невідомих причин
У штаті Колорадо у нічному клубі сталася стрілянина. За останніми даними, 5 людей загинули, ще 18 отримали поранення.
Про це пише видання CNN.
У поліції повідомили, що вони отримали виклики, починаючи від 23:57. Правоохоронці одразу прибули на місце події. Також на місце події прибули 11 машин швидкої допомоги.
Поліція встановила особу чоловіка, якого вважає підозрюваним у скоєному. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Про мотиви інциденту поки що не повідомляється.
Нагадаємо, внаслідок стрілянини в центрі Амстердама двоє людей отримали поранення.
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