У центрі Амстердама сталася стрілянина: двоє постраждалих (фото, відео)

Ввечері вівторка, 18 жовтня, у центрі Амстердама сталася стрілянина.

Про це повідомляє AT5.

Зазначається, що двоє людей отримали поранення. Одного з них доставили до лікарні. Іншому лікарі надали допомогу на місці події.

Op het moment van de schietpartij was het heel druk op het Rokin. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuishttps://t.co/jj0LBEltqm pic.twitter.com/nDz7jCFrYt — AT5 (@AT5) October 18, 2022

Ondertussen is de politie in het centrum bezig met het onderzoek naar de schietpartij rond het Rokin. Er is zeker één kogelhuls gevondenhttps://t.co/mcLfL4ECUE pic.twitter.com/WUmDbRV2Kr — AT5 (@AT5) October 18, 2022

Кілька перехожих розповіли, що чули три-чотири постріли. Викликали швидку допомогу. Поруч також приземлилася санітарна авіація.

"Поки незрозуміло, в чому причина, але наразі ми не припускаємо цілеспрямованих дій", – сказав речник поліції.

Поліція розшукує двох підозрюваних – о бидва чоловіки темношкірі, їм близько 20 років. Один із них у бейсболці та темному одязі.

Нагадаємо, що на північному сході Таїланду озброєний чоловік (з пістолетом та ножем) вчинив напад на дитячий садок.