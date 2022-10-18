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У центрі Амстердама сталася стрілянина: двоє постраждалих (фото, відео)

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У центрі Амстердама сталася стрілянина: двоє постраждалих (фото, відео)

twitter.com/Amsterdam1012

Внаслідок стрілянини в центрі Амстердама двоє людей отримали поранення.

Ввечері вівторка, 18 жовтня, у центрі Амстердама сталася стрілянина.

Про це повідомляє AT5.

Зазначається, що двоє людей отримали поранення. Одного з них доставили до лікарні. Іншому лікарі надали допомогу на місці події. 

Кілька перехожих розповіли, що чули три-чотири постріли. Викликали швидку допомогу. Поруч також приземлилася санітарна авіація.

"Поки незрозуміло, в чому причина, але наразі ми не припускаємо цілеспрямованих дій", – сказав речник поліції. 

Поліція розшукує двох підозрюваних – обидва чоловіки темношкірі, їм близько 20 років. Один із них у бейсболці та темному одязі. 

Нагадаємо, що на північному сході Таїланду озброєний чоловік (з пістолетом та ножем) вчинив напад на дитячий садок.

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