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В центре Амстердама произошла стрельба: двое пострадавших (фото, видео)

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В центре Амстердама произошла стрельба: двое пострадавших (фото, видео)

twitter.com/Amsterdam1012

В результате стрельбы в центре Амстердама два человека получили ранения.

Вечером вторника, 18 октября, в центре Амстердама произошла стрельба.

Об этом сообщает AT5.

Отмечается, что два человека получили ранения. Один из них был доставлен в больницу. Другому врачи оказали помощь на месте происшествия.

Несколько прохожих рассказали, что слышали три-четыре выстрела. Вызвали скорую помощь. Рядом приземлилась санитарная авиация.

"Пока непонятно, в чем причина, но пока мы не предполагаем целенаправленных действий", — сказал представитель полиции.

Полиция разыскивает двух подозреваемых – оба мужчины темнокожие, им около 20 лет. Один из них в бейсболке и темной одежде.

Напомним, что на северо-востоке Таиланда вооруженный мужчина (с пистолетом и ножом) совершил нападение на детский сад.

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