В центре Амстердама произошла стрельба: двое пострадавших (фото, видео)

В результате стрельбы в центре Амстердама два человека получили ранения.
Вечером вторника, 18 октября, в центре Амстердама произошла стрельба.
Об этом сообщает AT5.
Отмечается, что два человека получили ранения. Один из них был доставлен в больницу. Другому врачи оказали помощь на месте происшествия.
Op het moment van de schietpartij was het heel druk op het Rokin. Это slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis https://t.co/jj0LBEltqm pic.twitter.com/nDz7jCFrYt— AT5 (@AT5) October 18, 2022
Ondertussen является политикой в своем центре небольшого места, который находится на берегу скейтпартий и не в Rokin. Er is zeker één kogelhuls gevonden https://t.co/mcLfL4ECUE pic.twitter.com/WUmDbRV2Kr— AT5 (@AT5) October 18, 2022
Несколько прохожих рассказали, что слышали три-четыре выстрела. Вызвали скорую помощь. Рядом приземлилась санитарная авиация.
"Пока непонятно, в чем причина, но пока мы не предполагаем целенаправленных действий", — сказал представитель полиции.
Полиция разыскивает двух подозреваемых – оба мужчины темнокожие, им около 20 лет. Один из них в бейсболке и темной одежде.
Напомним, что на северо-востоке Таиланда вооруженный мужчина (с пистолетом и ножом) совершил нападение на детский сад.
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