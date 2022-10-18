Хотят заселить военными и предателями: Федоров объяснил "эвакуацию" из Херсона

Оккупанты хотят превратить Херсон в форпост "русского мира" на юге Украины.

Российские оккупанты готовят принудительную депортацию Херсона, потому что хотят заселить город лояльными к России жителями.

Такое мнение высказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Новое проявление геноцида на оккупированных территориях. Рашисты готовят принудительную депортацию целого города. Украинцев в оккупации убивают, пытают, морят бесчеловечными условиями жизни, а теперь еще и лишают дома", – отметил Федоров.

По его мнению, оккупанты хотят заселить город военными и предателями, чтобы Херсон превратился в форпост "русского мира" на юге Украины.

"Большие планы у оккупантов и на Мелитополь. Но они уже просчитались. Потому что и Херсон, и Мелитополь, и все города и городки на временно оккупированной – это Украина. Враги убедятся в этом очень скоро", – подытожил он.

Что известно о ситуации в Херсоне

Напомним, что гауляйтер Херсона Владимир Сальдо объявил об "эвакуации" местного населения на левый берег Днепра.

А генерал Сергей Суровикин, недавно возглавивший армию оккупантов на территории Украины, признал, что ситуация под Херсоном является "непростой". Суровикин не исключает "принятие непростых решений" в Херсонской области.

Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области. Захватчики начали эвакуировать так называемые "государственные" учреждения.

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему продвижение ВСУ в Херсонской области происходит не так быстро, как надеялись многие украинцы.