Деоккупация Херсона: Жданов сообщил о жестких боях и отсутствии дедлайнов

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ситуация под Херсоном достаточно сложная, там продолжаются жесткие бои, так что пока невозможно прогнозировать сроки деоккупации областного центра.

Об этом Жданов рассказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.

Он проинформировал, что российские военные небольшими партиями, но все же пытаются снабжать группировки в Херсоне боеприпасами.

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"Мы никаких дедлайнов не даем. Почему? Потому что ситуация там очень сложная. Россияне сами, войска – нужно констатировать тот факт, что они на холме по одному снаряду, но они несут и пытаются снабжать эту группировку. Кстати, в районе Херсона они бросают трубы по Днепру, чтобы перекачивать топливо", – описал ситуацию военный эксперт.

Он также рассказал, что, несмотря на многочисленные удары со стороны ВСУ по Каховскому мосту, оккупанты проложили там три одноколейных танковых перехода. Теперь враг таким образом перебрасывает технику на левый берег Днепра, а защитники Украины пытаются уничтожать ее во время переправки.

"Они успели перегруппироваться и вывести вперед воздушно-десантные войска. Там боевые действия идут очень жесткие. И сегодня необходимо дождаться, что нам скажет Генеральный штаб, когда у них будут определенные успехи. Скажу так: усилия там очень сильные со стороны Вооруженных сил Украины, бои идут очень жесткие", – отметил Жданов.

Он добавил, что сегодня еще рано говорить об оперативном окружении оккупантов украинскими войсками.

Деоккупация Херсонщины: последние новости

В Генштабе ВСУ подтвердили, что российские оккупанты начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. Так, в оккупированный Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

ВСУ могут выбить российских военных из Херсона в течение следующих нескольких недель, считает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В то же время, военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что "мы в ближайшее время будем наблюдать уход россиян" с правого берега Днепра.

Информационная тишина, которая наблюдается в последнее время вокруг контрнаступления ВСУ на юге, может означать, что происходит что-то большое. С таким предположением выступил американский профессор Майкл Кларк.

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