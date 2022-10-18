В Запорожье раздались взрывы

В городе может работать ПВО.

В Запорожье слышны звуки взрывов вечером 18 октября. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом пишут в местных пабликах.

"Запорожцы слышат звуки взрывов. Сообщают, что есть попадание в иранский дрон", – говорится в сообщении.

Пока власти не давали еще официальных комментариев о происхождении этих взрывов.

Напомним, в течение 18 октября российские войска нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Атаком подверглись районы более 10 населенных пунктов. Среди них – Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Курахово Донецкой области и Трихаты в Николаевской области.

Отметим, с 7 по 18 октября Россия нанесла около 190 массированных ударов по Украине: обстреляли 16 областей и Киев.

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