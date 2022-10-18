У Запоріжжі пролунали вибухи

У місті може працювати ППО.

У Запоріжжі чути звуки вибухів увечері 18 жовтня. У місті була оголошена повітряна тривога.

Про це пишуть у місцевих пабліках.

"Запоріжці чують звуки вибухів. Повідомляють, що є влучання у іранський дрон", – йдеться в повідомленні.

Наразі влада не давала ще офіційних коментарів про походження цих вибухів.

Нагадаємо, протягом 18 жовтня російські війська завдали 9 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Атак зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них – Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Курахове Донецької області та Трихати на Миколаївщині.

Зауважимо, від 7 до 18 жовтня Росія завдала близько 190 масованих ударів по Україні: обстріляли 16 областей та Київ.

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