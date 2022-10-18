Атака на 6 обласних центрів та російські зеки на фронті: головне зі зведення Генштабу

Російські окупанти не залишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 18 жовтня.

Де відбили атаки росіян

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Огірцеве Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новокалинове та Мар’їнка Донецької області.

Загарбники обстрілюють позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

Ракетні та авіаційні удари

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом цієї доби росіяни завдали 9 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Курахове Донецької області та Трихати на Миколаївщині. Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Крім того, на одному з напрямків, окупанти задіяли 4 безпілотники іранського виробництва “Shahed -136”, 3 з яких збили підрозділи Сил оборони.

Загроза з Білорусі

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи свою інфраструктуру та повітряний простір.

Зберігається загроза ракетних та авіаударів, а також застосування "шахідів" з білоруської території. Під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації до збройних сил Білорусі. Відбуваються заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків.

Ситуація на основних напрямках

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в межах населеного пункту Юнаківка Сумської області;

напрямку – зі ствольної артилерії, в межах населеного пункту Юнаківка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Григорівка, Комісарове, Огірцеве, Стариця та Стрілеча;

напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Григорівка, Комісарове, Огірцеве, Стариця та Стрілеча; на Куп’янському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Кам’янка, Красне, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка;

напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Кам’янка, Красне, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка; на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка та Торське.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдавав вогневого впливу з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Безпосередньо постраждали Бахмут, Соледар, Первомайське та Велика Новосілка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни вели вогонь з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах Павлівка та Пречистівка.

та напрямках росіяни вели вогонь з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах Павлівка та Пречистівка. На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали населені пункти вздовж лінії зіткнення, зокрема і Вищетарасівка Дніпропетровської області.

Мобілізація в РФ

Російське військово-політичне керівництво не припиняє вживати заходів щодо поповнення особовим складом підрозділів, що зазнали втрат на території України.

Незважаючи на попереднє бронювання переліку працівників критичної інфраструктури РФ, керівники таких підприємств все ж отримують плани, які вимушені виконувати. Тому направляють своїх співробітників до військкоматів.

Росія продовжує вербувати зеків

Поповнення втрат російських підрозділів триває за рахунок ув’язнених, незважаючи на проголошену мобілізацію. Станом на початок жовтня, із загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії “Вагнер”, більше половини складають саме зеки.

Українська авіація нищить ворога, як може

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога.

Раніше ЗСУ показали, як вдарили по ангару з технікою і як окупанти відчайдушно намагалися загасити пожежу.

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