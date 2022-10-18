У Повітряних силах розповіли, як працює система ППО в ЗСУ

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українським військовим на лінії зіткнення допомагає протиповітряна оборона поля бою.

Про це він сказав у ефірі проєкту "Розмови про важливе".

"Для захисту військових саме на полі бою, на лінії зіткнення теж працюють зенітно-ракетні системи, але там ще й працює ППО поля бою – це ПЗРК, ППО Сухопутних військ і так далі. Всередині країни, зрозуміло, зенітно-ракетні комплекси, як і винищувачі, входять в систему ППО: йде зенітно-ракетне прикриття і винищувальне прикриття великих міст, стратегічних державних об’єктів, атомних електростанцій та інших об’єктів критичної інфраструктури", – заявив він.

Також він додав, що у нинішніх умовах ППО, авіація та радіолокаційні системи працюють так, щоб ворог не міг виявити їхне місцеперебування.

"Через це власне протиповітряна оборона вбудована, лишень треба зробити маленьку ремарку, що в сьогоднішніх умовах вона не працює так, як працювала до 24 лютого, тому що тоді було завдано ударів, як по аеродромах військових так і по радіолокаційних станціях, і засобах ППО, які стояли на стаціонарних позиціях. На сьогоднішній день ворог не повинен знати, де авіація, де ППО, де радіолокаційні станції, тому вони працюють роззосереджені і постійно маневрують. Власне така сьогодні тактика ведення бойових дій протиповітряного бою", – говорить Ігнат.

Допомога Україні у форматі "Рамштайн"

Міністри оборони країн НАТО провели у Брюсселі шосту зустріч у форматі "Рамштайн", присвячену військовій допомозі Україні. Захід підтримав надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після ракетних ударів Росії по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Крім того, уряд Німеччини раніше ухвалив рішення надати Україні чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, перший з яких вже прибув до місця призначення.

Також міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон надасть Україні ракети до систем протиповітряної оборони NASAMS. Вони можуть збивати крилаті ракети, які запускає Росія.