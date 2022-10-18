В Воздушных силах рассказали, как работает система ПВО в ВСУ

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинским военным на линии столкновения помогает противовоздушная оборона поля боя.

Об этом он сказал в эфире проекта "Разговоры о важном".

"Для защиты военных именно на поле боя, на линии столкновения тоже работают зенитно-ракетные системы, но там еще и работает ПВО поля боя – это ПЗРК, ПВО Сухопутных войск и так далее. Внутри страны, разумеется, зенитно-ракетные комплексы, как и истребители, входят в систему ПВО: идет зенитно-ракетное прикрытие и истребительное прикрытие крупных городов, стратегических государственных объектов, атомных электростанций и других объектов критической инфраструктуры», – заявил он.

Также он добавил, что в нынешних условиях ПВО, авиация и радиолокационные системы работают так, чтобы враг не мог обнаружить их местонахождение.

"Из-за этого собственно противовоздушная оборона встроена, только нужно сделать маленькую ремарку, что в сегодняшних условиях она не работает так, как работала до 24 февраля, потому что тогда были нанесены удары, как по аэродромам военных так и по радиолокационным станциям, и средствам Стоявшие на стационарных позициях ПВО. На сегодняшний день враг не должен знать, где авиация, где ПВО, где радиолокационные станции, поэтому они работают рассредоточены и постоянно маневрируют. Собственно такая сегодня тактика ведения боевых действий противовоздушного боя", — говорит Игнат.

Помощь Украине в формате "Рамштайн"

Министры обороны стран НАТО провели в Брюсселе шестую встречу в формате "Рамштайн", посвященную военной помощи Украине. Мероприятие поддержало предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны после ракетных ударов России по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Кроме того, правительство Германии ранее приняло решение предоставить Украине четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, первый из которых уже прибыл к месту назначения.

Также министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон предоставит Украине ракеты в системы противовоздушной обороны NASAMS. Они могут сбивать крылатые ракеты, запускаемые Россией.