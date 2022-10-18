В Молдове после инцидента с российскими ракетами хотят приобрести ПВО

В Молдове говорят, что поняли, что нужно инвестировать в свои системы обороны.

В Молдове на фоне российской агрессии в Украине и после того, как три ракеты РФ нарушили воздушное пространство Молдовы, власти инициируют приобретение систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу, пишет Newsmaker.

По его словам, после того, как российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы и Москва этого пока не признала, в Кишиневе поняли, что нужно инвестировать в системы обороны.

"Мы поняли, что должны вкладывать в наши системы обороны. Последнее заявление министра обороны свидетельствует о том, что Россия, к сожалению, не спешит признавать этот факт (нарушение воздушного пространства Молдовы тремя ракетами. – Ред.). Нас это не удивляет. Это только подкрепляет наше решение искать возможности для того, чтобы мы не только могли отслеживать ракеты и летательные аппараты, которые нарушают наше воздушное пространство, но и могли задействовать системы, предотвращающие такие попытки", — сказал Гроссу на брифинге.

Насчет расходов на покупку систем ПВО спикер сказал, что оценкой должны заниматься представители Минобороны Молдовы.

"Я не могу назвать вам цифру. Военные должны провести необходимую оценку и предложить решение, которое, да, будет стоить дорого", — сказал он.

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Как сообщалось, вице-премьер-министр Молдовы Нику Попеску заявил, что 10 октября три российские ракеты пересекли воздушное пространство его страны. После инцидента он поручил вызвать пояснения для посла России.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду сообщила, что россияне, которые после объявления мобилизации в РФ активно бросились за границу, въезжая в ее страну, проходят особую проверку.

Также Майя Санду предупредила, если жители Приднестровья, имеющие двойное гражданство, поедут воевать на стороне России в Украину после призыва, Молдова может лишить их гражданства. По ее словам, Молдова проводит консультации с Москвой, чтобы предотвратить случаи призыва своих граждан.

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