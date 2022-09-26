Молдова может лишить гражданства лиц, которые пойдут воевать за Россию против Украины

Ранее президент Молдовы призвала Россию вывести свои войска из Приднестровья.
Молдова может лишить гражданства людей, которые поедут воевать на стороне России в Украину после призыва, поскольку у них также есть российские паспорта.
Об этом в понедельник, 26 сентября, заявила президент Майя Санду, пишет Reuters.
На прошлой неделе Россия приступила к частичной мобилизации, чтобы усилить свои войска в Украине.
Санду сказала, что существует риск того, что некоторые из 200 тысяч жителей Приднестровья, имеющие двойное гражданство – Молдовы и России – могут быть призваны в российскую армию.
"Чтобы этого не произошло, мы анализируем возможность применения процесса лишения гражданства Молдовы для людей с российскими паспортами, которые воюют на стороне агрессора. Мы также рассматриваем возможность усиления наказания для граждан Молдовы (без российских паспортов – ред.), которые находятся в рядах вооруженных сил агрессора", — сказала Санду.
По ее словам, Молдова проводит консультации с Москвой, чтобы предотвратить случаи призыва своих граждан.
Напомним, Лавров заговорил об опасности для военных РФ в Приднестровье.
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