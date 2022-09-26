Молдова может лишить гражданства лиц, которые пойдут воевать за Россию против Украины

Молдова может лишить гражданства людей, которые поедут воевать на стороне России в Украину после призыва, поскольку у них также есть российские паспорта.

Об этом в понедельник, 26 сентября, заявила президент Майя Санду, пишет Reuters.

На прошлой неделе Россия приступила к частичной мобилизации, чтобы усилить свои войска в Украине.

Санду сказала, что существует риск того, что некоторые из 200 тысяч жителей Приднестровья, имеющие двойное гражданство – Молдовы и России – могут быть призваны в российскую армию.

"Чтобы этого не произошло, мы анализируем возможность применения процесса лишения гражданства Молдовы для людей с российскими паспортами, которые воюют на стороне агрессора. Мы также рассматриваем возможность усиления наказания для граждан Молдовы (без российских паспортов – ред.), которые находятся в рядах вооруженных сил агрессора", — сказала Санду.

По ее словам, Молдова проводит консультации с Москвой, чтобы предотвратить случаи призыва своих граждан.

Напомним, Лавров заговорил об опасности для военных РФ в Приднестровье.

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