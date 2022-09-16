Украина проведет спецоперацию против войск РФ в Приднестровье – эксперт

Украина на финальном этапе войны может провести вместе с Молдовой специальную операцию против российских войск в Приднестровье.

Такой прогноз озвучил политконсультант Дмитрий Васильев на Youtube-канале ТСН.

"Я думаю, что на одном из финальных этапов обороны Украины и освобождения нашей территории от оккупационного террористического нашествия Российской Федерации будет осуществлена специальная операция, причем она должна быть совместной с Молдовой, по освобождению Приднестровья от непонятных вооруженных сил Российской Федерации на этой территории. Когда это произойдет, Приднестровье станет нормальной адекватной частью Молдовы, как это должно быть", – считает эксперт.

По мнению Васильева, подобные процессы могут произойти и в других постсоветских странах, в частности, могут быть освобождены от присутствия РФ грузинские регионы Южная Абхазия и Осетия.

"Это действительно произойдет. Без этого не может быть спокойным наш большой постсоветский регион, если у России будет военное присутствие с последующим желанием имперского завоевания всех наших территорий... Если мы говорим о Приднестровье, то это все будет не без участия Украины", – убежден он.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ собираются проводить деоккупацию юга Украины, в том числе Херсонской области и Крыма.

"Херсон будет освобожден. Так же будет освобождена и Арабатская стрелка, и мы зайдем в Крым. Как говорил Лукашенко, покажем 4 направления освобождения Крыма", – пообещал Подоляк.

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