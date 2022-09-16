ВСУ будут освобождать Крым по "харьковскому сценарию": прогноз эксперта

Вооруженные силы Украины могут освободить оккупированный Крым по сценарию Харьковской области – быстро и без особого военного сопротивления.

Об этом рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский на Youtube-канале ТСН.

На вопрос, сдаст ли Россия Крым, если ВСУ дойдут до полуострова, Лисянский ответил:

"Может быть, что дойдут, у Путина не останется никаких шансов, но он попытается дать отпор украинским Вооруженным силам. Там, правда, некому будет воевать. Что-то будет вроде фейкового "ополчения", и это будет разбито. 1-2 показательных боя, и фактически враг будет ретироваться, как сейчас в Харьковской области".

Эксперт напомнил, что сегодня Крым обстреливается с территории Украины, ВСУ уничтожают там военные склады, технику, люди начинают паниковать.

"Уже запущены процессы, на Путина открыли рот те, кто полгода назад даже не мечтали, что он их будет очень часто приглашать в кабинет... К чему все это ведет? Российские вооруженные силы, оккупационная армия в Крыму будет на это смотреть и скажет — а зачем нам воевать за такую элиту, за таких главнокомандующих? А кто руководит страной — Кадыров или Путин? И сопротивление некому будет оказывать", — объяснил он.

Лисянский отметил, что "верховный главнокомандующий Владимир Зеленский не хочет уничтожать Крым военным путем".

"Это подтверждается даже авиаударами по Крыму – исключительно по военным объектам, ни одного дома в Крыму уничтожено не было. Поэтому я считаю, что по Крыму будет какая-то комбинация. Конечно, они подойдут, предложат – передавайте нам контроль, или просто выезжайте по Крымскому мосту в последний раз, и взрывается мост. А если такого не будет, то, конечно, будет военный путь", — сказал он.

В то же время эксперт не исключил, что ВСУ "удастся провести удачное контрнаступление и будет что-то вроде Харькова — никто ни с кем разговаривать не будет".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ собираются проводить деоккупацию юга Украины, в том числе Херсонской области и Крыма.

"Херсон будет освобожден. Так же будет освобождена и Арабатская стрелка, и мы зайдем в Крым. Как говорил Лукашенко, покажем 4 направления освобождения Крыма", – пообещал Подоляк.

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