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Бои еще продолжаются: Ким опроверг освобождение Киселевки

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Бои еще продолжаются: Ким опроверг освобождение Киселевки

Фото: Associated Press

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг освобождение села Киселевка Херсонской области.

Он подчеркнул, что бои за этот населенный пункт все еще продолжаются.

Об этом Виталий Ким сказал в эфире UkrinformTV.

"Эта информация не соответствует действительности. Киселевка находится там, где находилась раньше – в серой зоне. За нее дерутся", — подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Напомним, ранее глава Херсонского облсовета Александр Самойленко сообщал о том, что украинские военные во время контрнаступления освободили от российских войск Киселевку, расположенную в 25 км от Херсона.

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