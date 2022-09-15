Бои еще продолжаются: Ким опроверг освобождение Киселевки

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг освобождение села Киселевка Херсонской области.
Он подчеркнул, что бои за этот населенный пункт все еще продолжаются.
Об этом Виталий Ким сказал в эфире UkrinformTV.
"Эта информация не соответствует действительности. Киселевка находится там, где находилась раньше – в серой зоне. За нее дерутся", — подчеркнул глава Николаевской ОВА.
Напомним, ранее глава Херсонского облсовета Александр Самойленко сообщал о том, что украинские военные во время контрнаступления освободили от российских войск Киселевку, расположенную в 25 км от Херсона.
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