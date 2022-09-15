Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бої ще тривають: Кім спростував звільнення Киселівки

Дата публікації
Перегляди
142
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бої ще тривають: Кім спростував звільнення Киселівки

Фото: Associated Press

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім спростував звільнення села Киселівки Херсонської області.

Він наголосив, що бої за цей населений пункт все ще тривають. 

Про це Віталій Кім сказав у етері UkrinformTV

"Ця інформація не відповідає дійсності. Киселівка знаходиться там, де знаходилася раніше, – у сірій зоні. За неї б’ються", - наголосив голова Миколаївської ОВА. 

Нагадаємо, раніше голова Херсонської облради Олександр Самойленко повідомляв про те, що  українські військові під час контрнаступу звільнили від російських військ Киселівку, що розташована за 25 км від Херсона.

Читайте також:

Екскурсії місцями пам’яті: туристичні маршрути війною в Україні

Екскурсії місцями пам’яті: туристичні маршрути війною в Україні

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація