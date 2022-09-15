Бої ще тривають: Кім спростував звільнення Киселівки

Він наголосив, що бої за цей населений пункт все ще тривають.

Про це Віталій Кім сказав у етері UkrinformTV.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Киселівка знаходиться там, де знаходилася раніше, – у сірій зоні. За неї б’ються", - наголосив голова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, раніше голова Херсонської облради Олександр Самойленко повідомляв про те, що українські військові під час контрнаступу звільнили від російських військ Киселівку, що розташована за 25 км від Херсона.

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