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Українські піротехніки за добу знешкодили понад тисячу вибухових предметів - МВС

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Українські піротехніки за добу знешкодили понад тисячу вибухових предметів - МВС

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

В Україні піротехніки за добу знешкодили понад тисячу небезпечних предметів.

Українські піротехніки за добу знешкодили понад тисячу вибухових предметів. Загалом вони обстежили територію площею в 50 гектарів.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, піротехніки за добу знешкодили 1049 вибухонебезпечних предметів. Обстежили спеціалісти територію площею 50 гектарів

“Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення  росії на території України знешкоджено 199 тисяч 940 вибухонебезпечних предметів та 1 тисячу 665 кілограм вибухової речовини - зокрема 2 тисячі 110 авіаційних бомб.  Загалом обстежено територію площею понад 70 тисяч гектарів”, - розповіли в пресслужбі МВС.

Нагадаємо, що Росія вкотре вдарила ракетами по Кривому Рогу.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
123
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