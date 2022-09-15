Українські піротехніки за добу знешкодили понад тисячу вибухових предметів - МВС

В Україні піротехніки за добу знешкодили понад тисячу небезпечних предметів.
Українські піротехніки за добу знешкодили понад тисячу вибухових предметів. Загалом вони обстежили територію площею в 50 гектарів.
Про це повідомили в пресслужбі МВС України.
Як стало відомо, піротехніки за добу знешкодили 1049 вибухонебезпечних предметів. Обстежили спеціалісти територію площею 50 гектарів
“Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення росії на території України знешкоджено 199 тисяч 940 вибухонебезпечних предметів та 1 тисячу 665 кілограм вибухової речовини - зокрема 2 тисячі 110 авіаційних бомб. Загалом обстежено територію площею понад 70 тисяч гектарів”, - розповіли в пресслужбі МВС.
Нагадаємо, що Росія вкотре вдарила ракетами по Кривому Рогу.
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