Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу

Вибух у місті пролунав до оголошення повітряної тривоги.
Російська армія близько 13:00 15 вересня завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Над містом піднявся стовп диму.
Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - написав він.
Нагадаємо, у Кривому Розі всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічних спорудах міста.
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