Росія 5 разів за ніч накрила вогнем Дніпропетровщину

Окупанти вдарили з "Градів" по Дніпропетровщині.

Російська армія у ніч проти 15 вересня п'ять разів обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Марганецькій громаді у результаті атаки пошкоджена лінія електропередачі. Без світла залишилися понад 700 родин.

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Нікополь росіяни атакували "Градами" і дроном-камікадзе. Там пошкоджені близько 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та два місцевих підприємства.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічним спорудам міста.

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