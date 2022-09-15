Росія 5 разів за ніч накрила вогнем Дніпропетровщину

Окупанти вдарили з "Градів" по Дніпропетровщині.
Російська армія у ніч проти 15 вересня п'ять разів обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У Марганецькій громаді у результаті атаки пошкоджена лінія електропередачі. Без світла залишилися понад 700 родин.
Нікополь росіяни атакували "Градами" і дроном-камікадзе. Там пошкоджені близько 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та два місцевих підприємства.
Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічним спорудам міста.
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