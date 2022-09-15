Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія 5 разів за ніч накрила вогнем Дніпропетровщину

Дата публікації
Перегляди
2035
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія 5 разів за ніч накрила вогнем Дніпропетровщину

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Окупанти вдарили з "Градів" по Дніпропетровщині.

Російська армія у ніч проти 15 вересня п'ять разів обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Марганецькій громаді у результаті атаки пошкоджена лінія електропередачі. Без світла залишилися понад 700 родин.

Нікополь росіяни атакували "Градами" і дроном-камікадзе. Там пошкоджені близько 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та два місцевих підприємства.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічним спорудам міста.

Мапа боїв на 14 вересня: рашисти зазнають втрат на Півдні

Мапа боїв на 14 вересня: рашисти зазнають втрат на Півдні

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація