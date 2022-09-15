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Росія вночі обстріляла Харків - Терехов

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Росія вночі обстріляла Харків - Терехов

Скриншот з відео

Інформація щодо прильотів уточнюється.

У ніч проти 15 вересня російська армія обстріляла Київській район Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Кропивницькому пролунали вибухи. У районі Первозванівської територіальної громади успішно спрацювала ППО. 

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