Росія вночі обстріляла Харків - Терехов

У ніч проти 15 вересня російська армія обстріляла Київській район Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Кропивницькому пролунали вибухи. У районі Первозванівської територіальної громади успішно спрацювала ППО.

Мапа боїв на 14 вересня: рашисти зазнають втрат на Півдні

Читайте також: