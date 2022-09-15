Россия ночью обстреляла Харьков — Терехов

Информация о прилетах уточняется.
В ночь на 15 сентября российская армия обстреляла Киевский район Харькова.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, во время воздушной тревоги в Кропивницком раздались взрывы. В районе Первозвановской территориальной общины успешно сработала ПВО.
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