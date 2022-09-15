В Кропивницком прогремели взрывы: в ОВА заявили о работе ПВО

Больше информации обещают рассказать позже.
Во время воздушной тревоги в Кропивницком прогремели взрывы.
Об этом писали в Сети местные жители.
Глава Кировоградской ОВ Андрей Райкович уточнил, что в Кропивницком предварительно сработало ПВО.
"Друзья, ночь неспокойная. Предварительно — сработала ПВО. Больше информации — позже. Не игнорируйте сирены, спускайтесь в укрытие", — отметил он.
По состоянию на 00.33 в Кировоградской области объявили отбой воздушной тревоги.
Напомним, что в Кривой Рог сегодня прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет.
В результате атаки без воды несколько районов города. Россияне нанесли удар по гидротехническим сооружениям.
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