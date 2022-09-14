Удар нанесен по гидротехническим сооружениям; в Кривой Рог прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет — Офис президента

В Кривой Рог сегодня прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет.

Это террористический акт против наших людей, против конкретного города. Ведь ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна – попытка создать чрезвычайную ситуацию. Им не важно, останутся ли люди без воды, или город окажется в воде. Им нужна наша паника, в которой трудно принимать решения. Поэтому не паникуем. Уже сейчас Службы ликвидируют последствия ракетных ударов, а на месте координирует работу военная администрация", — отметил он.

Тимошенко подчеркнул, что главное, что пострадавших среди мирного населения нет, а остальное – восстановим.

"Ситуацию держим под контролем", — подытожил он.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что после того, как Россия нанесла удары по объектам украинской энергосистемы, Киеву самое время начать разработку плана по нанесению превентивных ударов по РФ.

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