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Удар завдано по гідротехнічним спорудам: у Кривий Ріг прилетіли вісім російських крилатих ракет - Офіс президента

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Удар завдано по гідротехнічним спорудам: у Кривий Ріг прилетіли вісім російських крилатих ракет - Офіс президента

Ілюстративне фото / Фото: Національна поліція України

Російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди.

У Кривий Ріг сьогодні прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет.

Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять у споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію. Їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді. Їм потрібна наша паніка, у якій важко приймати рішення. Тому не панікуємо. Вже зараз Служби ліквідовують наслідки ракетних ударів, а на місці координує роботу військова адміністрація", - зазначив він.

Тимошенко наголосив, що головне, що потерпілих серед мирного населення немає, а інше – відновимо.

"Ситуацію тримаємо під контролем", - підсумував він.

Якими ракетами Росія обстріляла Кривий Ріг 

За попередньою інформацією, ракетний обстріл по Кривому Рогу був здійснений, ймовірно, з літака Ту-95МС, який несе ракети Х-101.

Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка".

"Близько 17:01-17:06 14.09.22 р. ракетний удар по м. Кривий Ріг, три крилаті ракети, ймовірно, з Ту-95МС (Х-101). Ракети влучили по західній околиці м. Кривий Ріг. Втрати та руйнування уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Х-101 - це одна з найновіших російських крилатих ракет. Вартість - більше 12 мільйонів доларів. Максимальна дальність польоту - не менше 3000 кілометрів. Ту-95 - стратегічний бомбардувальник, частину з яких передали з України до РФ як погашення боргу за газ.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що після того, як Росія завдала ударів по об'єктах української енергосистеми, Києву саме час розпочати розробку плану із завдання превентивних ударів по РФ.

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