Украину примут в НАТО за считанные месяцы: военный эксперт рассказал, когда

Сегодня НАТО заинтересовано в Украине даже больше, чем сама Украина в НАТО. Поэтому "безопасные гарантии" лишь переходный этап на время войны.

После победы Украины в войне процесс вступления нашего государства в Североатлантический альянс будет длиться всего несколько месяцев.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Альтернативой в НАТО ничего быть не может. Это ("гарантии безопасности для Украины" — ред.) может быть исключительно как переходный этап, не более. Он гарантирует нам безопасность со стороны наших международных партнеров на том уровне, на котором мы сейчас ее получаем. Это не значит, что в случае чего будет использоваться именно милитарный ресурс стран НАТО", — отметил эксперт.

Коваленко убежден, что после того, как война с РФ завершится, а Украина полностью вернет все свои территории, вопрос принятия Украины в Североатлантический альянс решится в течение считанных месяцев.

"То есть эти договоренности являются временными на время ведения войны. НАТО сегодня заинтересовано в Украине даже больше, чем Украина в НАТО. Поэтому в будущем Украина будет у НАТО и точка", — подчеркнул эксперт.

Ранее Генштаб сообщил точное количество вражеских ракетных ударов в течение суток.

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