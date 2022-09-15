У Кропивницькому пролунали вибухи: в ОВА заявили про роботу ППО

У районі Первозванівської територіальної громади успішно спрацювала ППО.
Під час повітряної тривоги у Кропивницькому пролунали вибухи.
Про це писали у Мережі місцеві жителі.
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович уточнив, що у Кропивницькому попередньо спрацювала ППО.
"Друзі, ніч неспокійна. Попередньо - спрацювала ППО. Більше інформації - згодом. Не ігноруйте сирени, спускайтесь в укриття", - зазначив він.
Станом на 00:33 у Кіровоградській області оголосили відбій повітряної тривоги.
Пізніше Райкович додав, що у районі Первозванівської територіальної громади успішно спрацювала ППО. Усі відповідні служби працюють.
Нагадаємо, що у Кривий Ріг сьогодні прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет.
Внаслідок атаки без води декілька районів міста. Росіяни завдали удару по гідротехнічним спорудам.
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