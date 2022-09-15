Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кропивницькому пролунали вибухи: в ОВА заявили про роботу ППО

Дата публікації
Перегляди
309
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Кропивницькому пролунали вибухи: в ОВА заявили про роботу ППО

Фото: ТСН.ua

У районі Первозванівської територіальної громади успішно спрацювала ППО. 

Під час повітряної тривоги у Кропивницькому пролунали вибухи.

Про це писали у Мережі місцеві жителі.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович уточнив, що у Кропивницькому попередньо спрацювала ППО.

"Друзі, ніч неспокійна. Попередньо - спрацювала ППО. Більше інформації - згодом. Не ігноруйте сирени, спускайтесь в укриття", - зазначив він.

Станом на 00:33 у Кіровоградській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Пізніше Райкович додав, що у районі Первозванівської територіальної громади успішно спрацювала ППО. Усі відповідні служби працюють.

Нагадаємо, що у Кривий Ріг сьогодні прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет.

Внаслідок атаки без води декілька районів міста. Росіяни завдали удару по гідротехнічним спорудам.

Читайте також:

Рашисти з ракет одночасно обстріляли Дніпропетровщину, Одесу та Запоріжжя

Рашисти з ракет одночасно обстріляли Дніпропетровщину, Одесу та Запоріжжя

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація