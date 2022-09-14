Оккупанты предприняли попытку затопить Кривой Рог — Зеленский

Президент Зеленский прокомментировал попытку РФ затопить Кривой Рог.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку россиян по гидротехническим сооружениям в Крымском Роге, за которой стояли намерения врага затопить город.
Об этом глава государства написал в Facebook.
Он подчеркнул, что страна-террорист и дальше воюет против мирного населения: "На этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог".
По словам Зеленского, оккупанты только и могут, что посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи.
Глава государства заверил, что подобные преступные действия врага не сломают украинцев.
"Будет ли справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", — подытожил он.
Напомним, что в Кривой Рог сегодня прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет.
В результате атаки без воды несколько районов города. Россияне нанесли удар по гидротехническим сооружениям.
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