Оккупанты предприняли попытку затопить Кривой Рог — Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку россиян по гидротехническим сооружениям в Крымском Роге, за которой стояли намерения врага затопить город.

Об этом глава государства написал в Facebook.

Он подчеркнул, что страна-террорист и дальше воюет против мирного населения: "На этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог".

По словам Зеленского, оккупанты только и могут, что посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи.

Глава государства заверил, что подобные преступные действия врага не сломают украинцев.

"Будет ли справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", — подытожил он.

Напомним, что в Кривой Рог сегодня прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет.

В результате атаки без воды несколько районов города. Россияне нанесли удар по гидротехническим сооружениям.

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