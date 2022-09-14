Венгрия передумала блокировать санкции Евросоюза против России.
Решение о продлении санкций против России еще на 6 месяцев будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза.
Об этом сообщает DPA.
Спикер представительства Чехии в ответ на запрос журналистов подчеркнула, что если бы Венгрия заблокировала действие санкций против РФ, они бы перестали действовать уже в четверг.
Речь идет об ограничительных мерах против более 1200 физических и юридических лиц из-за поддержки российской агрессии в Украине. Санкции предусматривают заморозку активов и запрещение въезда в ЕС.
Напомним, Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать сократить финансирование Венгрии.
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