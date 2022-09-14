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Венгрия передумала блокировать санкции Евросоюза против России

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Венгрия передумала блокировать санкции Евросоюза против России

Фото: ТСН.ua

Венгрия передумала блокировать санкции Евросоюза против России.

Решение о продлении санкций против России еще на 6 месяцев будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

Об этом сообщает DPA.

Спикер представительства Чехии в ответ на запрос журналистов подчеркнула, что если бы Венгрия заблокировала действие санкций против РФ, они бы перестали действовать уже в четверг.

Речь идет об ограничительных мерах против более 1200 физических и юридических лиц из-за поддержки российской агрессии в Украине. Санкции предусматривают заморозку активов и запрещение въезда в ЕС.

Напомним, Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать сократить финансирование Венгрии.

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