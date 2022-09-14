Угорщина передумала блокувати санкції Євросоюзу проти Росії.

Рішення про продовження санкції проти Росії ще на 6 місяців буде опубліковане в Офіційному журналі Євросоюзу.

Про це повідомляє DPA.

Спікер представництва Чехії у відповідь на запит журналістів наголосила, що якби Угорщина заблокувала дію санкцій проти РФ, вони б перестали діяти вже в четвер.

Йдеться про обмежувальні заходи проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб через підтримку російської агресії в Україні. Санкції передбачають заморозку активів і заборону в'їзду в ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія ймовірно рекомендуватиме скоротити фінансування Угорщини.

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