Угорщина передумала блокувати санкції Євросоюзу проти Росії.
Рішення про продовження санкції проти Росії ще на 6 місяців буде опубліковане в Офіційному журналі Євросоюзу.
Про це повідомляє DPA.
Спікер представництва Чехії у відповідь на запит журналістів наголосила, що якби Угорщина заблокувала дію санкцій проти РФ, вони б перестали діяти вже в четвер.
Йдеться про обмежувальні заходи проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб через підтримку російської агресії в Україні. Санкції передбачають заморозку активів і заборону в'їзду в ЄС.
Нагадаємо, Єврокомісія ймовірно рекомендуватиме скоротити фінансування Угорщини.
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