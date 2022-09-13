Шахтар - Селтік: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку групової стадії Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між донецьким "Шахтарем" та шотландським "Селтіком".

У середу, 14 вересня , донецький "Шахтар" проведе матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти шотландського "Селтіка".

Через повномасштабне вторгнення до України з боку РФ, гра відбудеться в Варшаві на стадіоні "Війська Польського", адже проводити єврокубкові поєдинки на території нашої країни заборонено. Початок поєдинку - о 19:45 за київським часом.

В іншому протистояння групи чинний володар трофею мадридський "Реал" вдома прийматиме німецький РБ "Лейпциг". Ця гра також розпочнеться 14 вересня, але о 22:00;

Поєдинки 3-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 5 жовтня: "Реал" - "Шахтар", РБ "Лейпциг" - "Селтік".

Додамо, що в першому турі підопічні Ігоря Йовічевича сенсаційно розбили в гостях німецький РБ "Лейпциг" із рахунком 4:1. Що стосується чинного чемпіона Шотландії, то вони були биті в рідних стінах "Реалом" (0:3).