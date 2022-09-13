Шахтер – Селтик: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж поединка групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/23 между донецким "Шахтером" и шотландским "Селтиком".
В среду, 14 сентября, донецкий "Шахтер" проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 против шотландского "Селтика".
Из-за полномасштабного вторжения в Украину со стороны РФ игра состоится в Варшаве на стадионе "Войска Польского", ведь проводить еврокубковые поединки на территории нашей страны запрещено. Начало поединка – в 19:45 по киевскому времени.
- В другом противостоянии группы действующий обладатель трофея мадридский "Реал" будет дома принимать немецкий РБ "Лейпциг". Эта игра также начнется 14 сентября, но в 22:00;
- Поединки 3-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 5 октября: "Реал" – "Шахтер", РБ "Лейпциг" – "Селтик".
Добавим, что в первом туре подопечные Игоря Йовичевича сенсационно разбили в гостях немецкий РБ "Лейпциг" со счетом 4:1. Что касается действующего чемпиона Шотландии, то они были биты в родных стенах "Реалом" (0:3).
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между украинским и немецким клубами.