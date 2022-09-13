Шахтер – Селтик: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 14 сентября , донецкий "Шахтер" проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 против шотландского "Селтика".

Из-за полномасштабного вторжения в Украину со стороны РФ игра состоится в Варшаве на стадионе "Войска Польского", ведь проводить еврокубковые поединки на территории нашей страны запрещено. Начало поединка – в 19:45 по киевскому времени.

В другом противостоянии группы действующий обладатель трофея мадридский "Реал" будет дома принимать немецкий РБ "Лейпциг". Эта игра также начнется 14 сентября, но в 22:00;

Поединки 3-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 5 октября: "Реал" – "Шахтер", РБ "Лейпциг" – "Селтик".

Добавим, что в первом туре подопечные Игоря Йовичевича сенсационно разбили в гостях немецкий РБ "Лейпциг" со счетом 4:1. Что касается действующего чемпиона Шотландии, то они были биты в родных стенах "Реалом" (0:3).