Россия 5 раз за ночь накрыла огнем Днепропетровщину

Оккупанты ударили из "Градов" по Днепропетровщине.

Российская армия в ночь на 15 сентября пять раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Марганецкой общине в результате атаки повреждена линия электропередачи. Без света осталось более 700 семей.

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Никополь россияне атаковали "Градами" и дроном-камикадзе. Там повреждены около 10 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и два местных предприятия.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области всю минувшую ночь боролись с последствиями российского ракетного удара. Там "укрощали" воду, которая разлилась после атаки по гидротехническим сооружениям города.

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