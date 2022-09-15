Россия ударила ракетами по Кривому Рогу

Взрыв в городе раздался до объявления воздушной тревоги.

Российская армия около 13:00 15 сентября нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Над городом поднялся столб дыма.

Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", — написал он.

Напомним, в Кривом Роге всю прошлую ночь боролись с последствиями российского ракетного удара. Там "укрощали" воду, которая разлилась после атаки по гидротехническим сооружениям города.

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