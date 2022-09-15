У Хмельницькій області легковик на смерть збив чоловіка

На Хмельниччині у середу, 14 вересня, трапилась смертельна аварія за участі пішохода.

ДТП сталася близько 10:30 поблизу села Вербка на Летичівщині. Внаслідок аварії загинув 68-річний пенсіонер з Вінниччини.

Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

Зазначається, що чоловік переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. В цей момент збив автомобіль Peugeot Bipper. За кермом іномарки був 66-річний житель Донецької області.

Від отриманих травм пенсіонер загинув на місці. Поліція відкрила провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

Як повідомлялося, у Хмельницькій області на трасі "Старокостянтинів-Полонне" сталася смертельна аварія. Легковий автомобіль в’їхав просто в металевий відбійник. Частина відбійника пробила лобове скло автівки та вилізла з іншої сторони.

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