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Чому в дорослому віці час летить так швидко: вчені з’ясували

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1998
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Чому в дорослому віці час летить так швидко: вчені з’ясували

Фото: pixabay.com

Дослідження вчених показало, що у міру старіння швидкість, з якою наш мозок отримує та обробляє зображення, поступово знижується, а це призводить до тимчасової невідповідності у спогадах.

Простіше кажучи, уповільнення швидкості візуалізації мозку призводить до прискорення сприйняття часу.

Про це пише Studyfinds.

"Люди часто дивуються, як багато інформації вони пам'ятають у юності. Однак річ зовсім не в тому, що в минулому їхній досвід був важливішим, просто обробка даних відбувалася набагато швидше", — розповів вчений Адріан Бежан з Дюкського університету.

У міру нашого дорослішання, у нашому мозку також дорослішають нерви та нейрони, збільшуючись у розмірах та ускладнюючись. Отже, нові нейронні сигнали (спогади) мають пройти довший шлях, ніж у молодості.

Наші нерви також погіршуються із віком, уповільнюючи потік електричних сигналів у нашій свідомості. Ці зміни означають, що для отримання та обробки нових ментальних образів та спогадів потрібно більше часу, зазначили вчені.

Раніше вчені з'ясували, чому люди частіше сваряться під час спеки або холоду.

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