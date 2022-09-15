На Прикарпатті під час руху загорівся пасажирський автобус

В Івано-Франківській області під час руху загорівся пасажирський автобус.
Інцидент трапився вранці 15 вересня у Дубовецькій громаді на Прикарпатті. Рятувальникам вдалося ліквідували пожежу у транспортному засобі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зазначається, що під час займання автобус був повен людей. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Водій та 20 пасажирів самостійно вийшли з транспортного засобу.
Наразі фахвц встановлюють причини виникнення пожежі. До ліквідації пожежі було залучено десять та дві одиниці техніки, повідомили у ДСНС.
Як повідомлялося, у Хмельницькій області на трасі "Старокостянтинів-Полонне" сталася смертельна аварія. Легковий автомобіль в’їхав просто в металевий відбійник. Частина відбійника пробила лобове скло автівки та вилізла з іншої сторони.
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