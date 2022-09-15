Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Прикарпатті під час руху загорівся пасажирський автобус

Дата публікації
Перегляди
443
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Прикарпатті під час руху загорівся пасажирський автобус

Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області під час руху загорівся пасажирський автобус.

Інцидент трапився вранці 15 вересня у Дубовецькій громаді на Прикарпатті. Рятувальникам вдалося ліквідували пожежу у транспортному засобі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що під час займання автобус був повен людей.  Постраждалих внаслідок пожежі немає. Водій та 20 пасажирів самостійно вийшли з транспортного засобу.

Наразі фахвц встановлюють причини виникнення пожежі. До ліквідації пожежі було залучено десять та дві одиниці техніки, повідомили у ДСНС.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області на трасі "Старокостянтинів-Полонне" сталася смертельна аварія. Легковий автомобіль в’їхав просто в металевий відбійник. Частина відбійника пробила лобове скло автівки та вилізла з іншої сторони. 

Читайте також:

Погодинні квитки у громадському транспорті Києва – "Сніданок" поспілкувався з автором ініціативи

Погодинні квитки у громадському транспорті Києва – "Сніданок" поспілкувався з автором ініціативи

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
443
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація