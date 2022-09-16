Україна проведе спецоперацію проти військ РФ у Придністров'ї - експерт

Україна на фінальному етапі війни може провести разом з Молдовою спеціальну операцію проти російських військ у Придністров'ї.

Такий прогноз озвучив політконсультант Дмитро Васильєв на Youtube-каналі ТСН.

"Я думаю, що на одному з фінальних етапів оборони України і звільнення нашої території від окупаційної терористичної навали Російської Федерації буде здійснення спеціальної операції, причому вона має бути спільною з Молдовою, зі звільнення Придністров'я від незрозумілих збройних сил Російської Федерації на цій території. Коли це відбудеться, Придністров'я стане нормальною адекватною частиною Молдови, як це має бути", - вважає експерт.

На думку Васильєва, подібні процеси можуть відбутися і в інших пострадянських країнах, зокрема можуть бути звільнені від присутності РФ грузинські регіони Південна Абхазія та Осетія.

"Це дійсно відбудеться. Без цього не може бути спокійним наш великий пострадянський регіон, якщо Росія буде мати військову присутність з подальшим бажанням імперського завоювання всіх наших територій... Якщо ми говоримо про Придністров'я, то це все буде не без участі України", - переконаний він.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ збираються проводити деокупацію півдня України, зокрема Херсонської області і Криму.

"Херсон буде звільнено. Так само буде звільнена й Арабатська стрілка, й ми зайдемо до Криму. Як казав Лукашенко, покажемо 4 напрямки звільнення Криму", – пообіцяв Подоляк.

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