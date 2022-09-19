МИД Молдовы требует объяснений от посла Беларуси из-за высказываний Лукашенко

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла Беларуси из-за высказывания самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает NewsMaker.

"В ведомстве заявили, что планируют потребовать объяснений из-за высказываний белорусского диктатора Александра Лукашенко и повторить, что Молдова резко осуждает войну России против Украины", — отмечается в издании.

В ведомстве подчеркнули, что "Молдова и партнеры действуют ответственно и в соответствии с нормами международного права".

Напомним, в Закарпатье задержали группу мужчин, которые с загранпаспортами "пошли за грибами".

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