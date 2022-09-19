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МЗС Молдови вимагає пояснень від посла Білорусі через висловлювання Лукашенка

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МЗС Молдови вимагає пояснень від посла Білорусі через висловлювання Лукашенка

Фото: Associated Press

Молдова різко засуджує війну Росії проти України.

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови викликало посла Білорусі через висловлювання самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє NewsMaker.

"У відомстві заявили, що планують вимагати пояснень через висловлювання білоруського диктатора Олександра Лукашенка та повторили, що Молдова різко засуджує війну Росії проти України", - зазначається у виданні.

У відомстві  наголосили, що "Молдова та партнери діють відповідально і відповідно до норм міжнародного права".

Нагадаємо, на Закарпатті затримали групу чоловіків, які із закордонними паспортами "пішли по гриби".

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Дата публікації
Перегляди
1404
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