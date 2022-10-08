В Молдове россиянин разрисовал ворота посольства России и запустил салют

Мужчину задержали на 72 часа "за хулиганство".

В Кишеневе в пятницу, 7 сентября, задержан россиянин, который разрисовал ворота посольства России и запустил около здания салют.

Об этом сообщает Ziarul de Gardă. Соответствующие фото также публикуют Telegram-каналы.

"40-летний мужчина из России совершил несколько хулиганских действий возле российского посольства. Он разрисовал ворота посольства граффити, запустил фейерверк у здания, бросал череды ворота петарды и повесил кусок сине-белой ткани на металлический лом", — заявила пресс-офицер департамента полиции Кишинева Нина Дубовка.

Также на воротах дипучреждения на русском языке было написано "Путин — убийца".

Во время задержания россиянин сопротивлялся. В настоящее время он арестован на 72 часа и находится под следствием по уголовному делу по статье "хулиганство".

Фото/Telegram: скриншот

Ряд стран призвали своих граждан покинуть Россию

Италия, США, Болгария, Эстония, Латвия, Польша, Румыния, Канада и Чехия призвали своих граждан немедленно уехать из России в связи с последними событиями на международной арене и растущими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией.

В начале октября стало известно, что Россия вывезла украинских беженцев с эстонской границы в неизвестном направлении.

На российско-эстонской границе образовались огромные очереди, преимущественно из граждан Украины. После этого, по информации эстонской стороны, российские силовики собрали украинских беженцев и куда-то их увезли грузовиками.

Читайте также: