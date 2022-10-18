У Молдові після інциденту із російськими ракетами хочуть придбати ППО

У Молдові кажуть, що зрозуміли, що треба інвестувати у свої системи оборони.

У Молдові на тлі російської агресії в Україні і після того, як три ракети РФ порушили повітряний простір Молдови, влада ініціює придбання систем протиповітряної оборони (ППО).

Про це заявив речник парламенту Ігор Гросу, пише Newsmaker.

За його словами, після того, як російські ракети порушили повітряний простір Молдови і Москва цього досі не визнала, у Кишиневі зрозуміли, що треба інвестувати в системи оборони.

"Ми зрозуміли, що маємо вкладати в наші системи оборони. Остання заява міністра оборони свідчить про те, що росія, на жаль, не поспішає визнавати цей факт (порушення повітряного простору Молдови трьома ракетами. – Ред.). Нас це не дивує. Це тільки підкріплює наше рішення шукати можливості для того, щоб ми не тільки могли відслідковувати ракети й літальні апарати, які порушують наш повітряний простір, а й могли задіяти системи, які запобігають таким спробам", - сказав Гросу на брифінгу.

Щодо видатків на купівлю систем ППО, спікер сказав, що оцінкою мають займатися представники Міноборони Молдови.

"Я не можу назвати вам цифру. Військові мають провести необхідну оцінку і запропонувати рішення, яке, так, коштуватиме дорого", - сказав він.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр Молдови Ніку Попеску заявив, що 10 жовтня три російські ракети перетнули повітряний простір його країни. Після інциденту він доручив викликати для пояснень посла Росії.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду повідомила, що росіяни, які після оголошення мобілізації в РФ активно кинулися за кордон, в'їжджаючи до її країни, проходять особливу перевірку.

Також Мая Санду попередила, якщо жителі Придністров’я, які мають подвійне громадянство, поїдуть воювати на боці Росії до України після призову, Молдова може позбавити їх громадянства. За її словами, Молдова проводить консультації з Москвою, щоб запобігти випадкам призову своїх громадян.

Читайте також: