Анастасія Приходько показала сонячні світлини із підрослим сином

Українська співачка поділилася новими фото із шанувальниками.
Співачка і громадська діячка Анастасія Приходько замилувала Мережу новими світлинами із однорічними сином.
На своїй сторінці у Facebook виконавиця опублікувала сонячні фото, на яких бавилася із маленьким Лукою. Хлопчик, якому у березні виповнився лише рік, грався на дитячому майданчику та весело сидів на плечах у зіркової матусі.
"Мій маленький", - ніжно підписала світлини із сином артистка.
Для прогулянки із сином Анастасія обрала чорний спортивний костюм вільного крою та вирішила обійтися без макіяжу.
Нагадаємо, що тривалий час Анастасія приходько приховувала свою третю вагітність, адже дуже переймалася, чи зможе народити у 33 роки.
Виконавиця також виховує 11-річну дочку Нану, народжену у стосунках з грузинським бізнесменом Нуріком Кухілавою та шестирічного сина Гордія, якого народила від другого чоловіка, Олександра.
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