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Анастасія Приходько показала сонячні світлини із підрослим сином

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Анастасія Приходько показала сонячні світлини із підрослим сином

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка поділилася новими фото із шанувальниками.

Співачка і громадська діячка Анастасія Приходько замилувала Мережу новими світлинами із однорічними сином. 

На своїй сторінці у Facebook виконавиця опублікувала сонячні фото, на яких бавилася із маленьким Лукою. Хлопчик, якому у березні виповнився лише рік, грався на дитячому майданчику та весело сидів на плечах у зіркової матусі.

© facebook.com/anastasiyaprykhodko
Фото: facebook.com/anastasiyaprykhodko

"Мій маленький", - ніжно підписала світлини із сином артистка.

Для прогулянки із сином Анастасія обрала чорний спортивний костюм вільного крою та вирішила обійтися без макіяжу.

© facebook.com/anastasiyaprykhodko
Фото: facebook.com/anastasiyaprykhodko

Нагадаємо, що тривалий час Анастасія приходько приховувала свою третю вагітність, адже дуже переймалася, чи зможе народити у 33 роки. 

Виконавиця також виховує 11-річну дочку Нану, народжену у стосунках з грузинським бізнесменом Нуріком Кухілавою та шестирічного сина Гордія, якого народила від другого чоловіка, Олександра.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
715
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